Joeri Van de Velde met un terme à sa carrière d'arbitre

"Après 30 années d'arbitrage, dont seize passées en première division, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière", déclare Joeri Van de Velde. "Cette décision a été prise d'un accord commun. J'ai vécu énormément de bons moments, entre autres avec le groupe d'arbitres au sein duquel j'ai ressenti beaucoup de respect. L'arbitrage m'a permis de me lier d'amitié sincère avec de nombreuses personnes et m'a beaucoup apporté au niveau humain. Je souhaite transmettre mon savoir et mon expérience aux jeunes arbitres et à l'arbitrage belge en général. J'encourage tous les jeunes amateurs de foot à devenir arbitre".

A la fédération, on réfléchit déjà à une collaboration future avec Van de Velde. "Au nom du Referee Department, je souhaite remercier Joeri Van de Velde pour son engagement envers l'arbitrage belge et je le félicite personnellement pour sa longue carrière. Nous sommes en train de voir en interne comment nous pouvons intégrer Joeri Van de Velde au sein de notre organisation", dit Johan Verbist, le coordinateur de l'arbitrage du football rémunéré à l'Union belge.