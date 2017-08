Jelle Van Damme attend avec impatience de jouer pour les supporters de l'Antwerp

Jelle Van Damme, ancien joueur des LA Galaxy, s'est confié au site du club anversois pour sa première interview. Les LA Galaxy avaient annoncé le transfert vendredi.

"Parce que beaucoup de mes amis sont supporters de l'Antwerp, j'ai commencé à suivre de plus en plus le club. Après sa promotion, j'ai confié à des amis que je jouerais bien un jour pour l'Antwerp. Que cela se réalise aujourd'hui est la concordance de circonstances. Je pensais rentrer en Belgique à l'issue de la saison américaine. J'ai eu une discussion amicale avec Luciano D'Onofrio. Cela se passe bien entre nous depuis longtemps. C'est une figure importante dans ma carrière. Je lui ai dit, si tu as besoin un jour de quelqu'un fais-le moi savoir. Nous avons discuté jusqu'à ce qu'il me dise qu'il me voulait maintenant. Je me retrouvais bien dans le projet. Ils ont vraiment l'ambition d'être candidats aux play-offs 1. C'est un club fantastique, avec des supporters fantastiques dans une belle ville. L'ambiance dans le stade est à chaque fois fantastique. Jouer devant un tel public, c'est pour cela qu'on est footballeur. J'ai hâte d'y être."

"J'ai suivi mon sentiment. C'était le meilleur choix. Aussi sur le plan privé. J'étais bien au Galaxy, très apprécié, j'ai vécu une super période. Mais maintenant je sens qu'il est bon de revenir en Belgique d'être proche de mes enfants (son fils Cruz, 7 ans, et sa fille Cleo, 6 ans), et de ma famille.

Formé à Lokeren, Van Damme a joué en Belgique au Germinal Beerschot (2001-2002), au RSC Anderlecht (2006-2010) et au Standard (2010-2015). Il a aussi porté à l'étranger les maillots de l'Ajax (2001-2004), de Southampton (2004-2005), de Werder Brême (2005-2006), de Wolverhampton (2010) et des Los Angeles Galaxy (janvier 2016-août 2017).