"Je suis surpris que Dimata n'ait pas été repris"

Il faut s'y faire : quand tu n'as pas une finale en forme d'affiche comme on en a eu l'une ou l'autre ces dernières années, style Bruges - Anderlecht ou Bruges - Standard, tu dois miser sur autre chose... Ici, on devait miser sur le fait que la finale de la Coupe rassemblait deux clubs qui bossent pour s'accrocher au subtop et qui avaient un niveau sportif semblable, donc on se doutait que ce ne serait pas un match disproportionné. Ça s'est confirmé. On a au moins eu une belle finale. Indécise jusqu'au bout. Zulte Waregem a été l'équipe heureuse de la soirée, et le fait qu'elle ait su se relever alors qu'elle a été plus d'une fois dans les cordes, ça veut dire qu'elle a du caractère.

Compliments à Francky Dury. C'était sa troisième finale, il en a maintenant gagné deux. Avec un club moyen, c'est pas mal. Je suis maintenant curieux de voir ce que ça va donner en play-offs, ce Zulte Waregem. Comment rester chaud et motivé quand on sait déjà qu'on ne peut pas être champion et qu'on va de toute façon participer à l'Europa League après l'été ? Ces dix matches seront une pure question de prestige pour son équipe. Je pense qu'elle va tout faire pour ennuyer les grands, et pour le reste on verra. Dury accepterait mal que ses joueurs lèvent le pied et abordent ces matches en étant déjà en vacances, il faut voir si ce sera suffisant pour terminer haut.

La gueule de bois est douloureuse à Ostende. Marc Coucke voulait déjà expédier son club en Europe, il va devoir patienter encore un peu. Il a voulu faire bonne figure après la défaite mais on connaît son ambition, son envie permanente de réussite, et c'est clair qu'il râle, surtout après un match dans lequel ses joueurs ont quand même un peu joué avec leur bonheur. Son fair-play avait quelque chose de théâtral, selon moi. Et, autant on risque de voir une certaine démobilisation des gars de Zulte Waregem en play-offs, autant ça risque d'être compliqué pour Yves Vanderhaeghe de regonfler ses hommes. Il faudra vite éliminer la frustration et la douleur. Quand on est passé aussi près d'un trophée, c'est dur.

En plus d'avoir eu les cartes en mains à plusieurs moments clés de la finale, Ostende a eu le meilleur homme sur le terrain. Landry Dimata a ébloui Bruxelles et la Belgique entière. Qu'est-ce qu'il est adulte pour son jeune âge ! En plus d'être rapide et puissant, en plus d'avoir le sens du but. Honnêtement, je l'attendais dans la sélection des Diables pour les matches contre la Grèce et la Russie. Je ne l'imaginais pas dans l'équipe face à la Grèce, vu qu'il y a un enjeu, mais Roberto Martinez aurait pu profiter du fait que le déplacement en Russie est pour du beurre. Une bonne occasion pour intégrer des nouveaux, pour voir ce qu'ils ont dans la tête, s'ils savent se fondre rapidement dans un groupe qu'ils ne connaissent pas. Dimata ne mérite-t-il pas plus une sélection qu'un Michy Batshuayi qui n'a qu'un temps de jeu minimum à Chelsea ?

Si la logique est respectée, après ce que les Diables ont montré lors de leurs dernières sorties, on devrait assister à un nouveau feu d'artifice contre les Grecs. OK, c'est un concurrent direct et on sait que cette équipe est traditionnellement difficile à manoeuvrer. Mais on doit pouvoir marquer quelques buts à coup sûr quand on a des attaquants qui affolent les compteurs en Angleterre et en Italie. Romelu Lukaku et Dries Mertens sont dans la forme de leur vie, rien que ces deux-là peuvent faire la différence à tout moment. Radja Nainggolan et Kevin De Bruyne continuent aussi à faire le boulot dans leur club, bref tous les signaux sont au vert. L'absence d'Eden Hazard ? Elle devrait carrément passer inaperçue.