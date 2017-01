"Je serai éternellement reconnaissant à Anderlecht de m'avoir sorti de la merde"

Frank Boeckx à propos...

...de son arrivée à Anderlecht : "J'étais sans club. J'attendais en vain, à la maison, qu'une proposition me parvienne. Les clubs avaient commencé leur préparation et le début du championnat se profilait à l'horizon. Mentalement, je commençais à accuser le coup. Peter Smeets m'a rendu un fier service : il connaît la maison mauve et savait qu'Anderlecht cherchait un gardien expérimenté. Il a pu expliquer à la direction, à Besnik Hasi et à l'entraîneur des gardiens, Max de Jong, que mon image de garçon difficile était surfaite : " Frank est un bon gars, donnez-lui une chance." Je serai éternellement reconnaissant à Peter et à Anderlecht. Ils m'ont sorti de la merde. Et je suis très heureux de pouvoir leur rendre quelque chose en retour. Lorsque je suis arrivé en septembre, je n'étais pas en état de disputer un match. J'avais encore un long chemin à accomplir. Le premier pas, c'était de retrouver la joie de jouer. Je l'avais perdue après mon passage à Gand. Après quelques jours, le sourire est revenu à l'entraînement, et après la trêve hivernale, j'avais retrouvé la condition. Je savais cependant que je n'avais aucune chance de jouer".

...de son niveau actuel : "Lorsque, pendant un an et demi, tu t'entraînes tous les jours avec des joueurs de très haut niveau, cela signifie quand même que tu as des qualités ? Mais à Anderlecht, c'est spécial : aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, demain c'est la crise. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que la vérité se situe souvent au milieu. Actuellement, je suis encensé de partout, parce que personne ne s'attendait à de telles prestations, mais tout peut changer très vite. Pour l'instant, je prends les choses comme elles viennent. Et, lorsque je serai dépassé par les événements, je n'hésiterai pas à consulter un psychologue du sport. Dans le passé, j'ai eu une très bonne collaboration avec Jef Brouwers. Dans certains matches, j'ai eu un peu de chance, je ne le cache pas. Mais il faut forcer la chance. Mon ancien entraîneur de gardiens, et mon entraîneur actuel également, ont insisté sur un point : un gardien qui passe inaperçu a réalisé un bon match. S'il n'a pas eu de boulot, il ne doit pas s'en formaliser. Sinon, il commet des erreurs. Un gardien ne doit pas nécessairement se mettre en évidence".

...de ses problèmes de poids : "Je prends du poids très facilement et je dois m'entraîner plus que les autres pour me maintenir à mon poids de forme. Parfois, je vois avec envie mes partenaires manger énormément sans prendre un gramme. Moi, je grossis rien qu'en les voyant manger. (il rit) Quand j'avais 12 ans, le Lierse m'a envoyé chez un diététicien. Son verdict a été sans appel : je devais adapter mon régime alimentaire. Depuis, j'essaie de me passer, le plus possible, du pain et des pâtes. Car, en en mangeant, je grossis. Grâce à ma petite amie, qui est très calée en alimentation et a même créé un blog à ce sujet, je mange sainement tous les jours. Pendant les vacances, je suis obligé d'aller courir tous les jours. Pas contre le chrono, mais en parcourant un certain nombre de kilomètres. Je cours au moins pendant une heure et demie. En fait, je ne peux pas rester inactif trop longtemps. Une blessure de six mois serait une petite catastrophe. Avec un peu de malchance, je ne reviendrais jamais. De toute façon, un gardien doit être jugé sur le nombre de ballons qu'il arrête. Point à la ligne. Un gardien qui n'a qu'un bras, mais arrête tout, doit être titularisé chaque semaine. Grand, petit, gros, maigre : l'essentiel, c'est de ne pas encaisser, de savoir lire le jeu, d'avoir une bonne relance avec les pieds... Aujourd'hui, un gardien doit savoir tout faire".

Par Alain Eliasy

