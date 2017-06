Jan Vertonghen a 10 ans... en équipe nationale

Parce qu'on n'est finalement jamais mieux servi que par soi-même, les premiers mots de l'histoire sont ceux de Jan Vertonghen. Après avoir digéré la demi-finale olympique de la bande de Jean-François de Sart à Pékin, le Diable rouge se confie à Sport/Foot Magazine : "J'aime bien évoluer aux côtés de Fellaini. Il est tellement fort ! C'est anormal. Il a des qualités que personne n'a. Il gagne beaucoup de duels, il marque facilement de la tête. On se parle beaucoup. Il monte davantage et moi, je reste derrière. On fonctionne bien comme ça. J'espère qu'on est parti pour dix ans !"

