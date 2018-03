" J'ai déjà parié sur mes matches "

"Comment dire ? Je suis un fervent parieur. Comme la plupart des joueurs de l'élite. Pourtant, tout le monde sait qu'il est interdit de parier sur des compétitions. Si je me fais pincer, je me retrouve à la rue. Mais il y a tellement de règles dans les contrats actuels... Le mien stipule également que je ne peux pas jouer au foot en salle. J'ai cessé d'y jouer cette année car on peut consulter les compositions des équipes grâce à l'app de la fédération mais il m'arrive quand même de m'y adonner avec mes copains. Autant vous dire que, parfois, la tentation de raccrocher est très forte.

...