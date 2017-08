Izquierdo va quitter le Club Bruges pour la Premier League

Le Soulier d'Or rejoindrait la Premier League pour un montant estimé à 15 millions d'euros (18 avec les bonus). Un accord entre les deux clubs est intervenu et José Izquierdo va signer un contrat avec Brighton & Hove Albion. Il doit encore passer les tests médicaux d'usage jeudi en Angleterre et obtenir son permis de travail. Il s'agira alors du transfert sortant le plus cher pour Bruges.

Le Colombien, 25 ans, était arrivé à Bruges durant l'été 2014 pour un montant avoisinant les 3,4 millions d'euros en provenance de Once Caldas en Colombie. Avec le club brugeois, Izquierdo a gagné une Coupe de Belgique, un titre de champion et une Super Coupe de Belgique. Il aura joué ses dernières minutes lors du duel avec les Turcs de Baskasheir, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions en Turquie.

Carlos Bacca, un autre Colombien du Club Bruges, avait déménagé vers Séville en 2013 pour 9 millions d'euros.

José Izquierdo, auteur de 14 buts en 28 rencontres la saison dernière, retrouvera à Brighton & Hove Albion l'ancien gardien australien de Bruges, Matt Ryan ainsi que l'attaquant français Anthony Knockaert, vu au Standard.