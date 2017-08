Ivan Leko continue de croire "à 200%" en son groupe de joueurs

Le Club a connu un début de match difficile, les Grecs passant près de l'ouverture du score à deux reprises.

"Ils ont pris le dessus uniquement dans le premier quart d'heure avec quelques occasions. Après, nous avons eu l'emprise sur le match sans vraiment nous créer de grosses occasions. Il nous a manqué l'instinct de tueur dans les seize mètres, car autrement cette rencontre ne se terminait jamais 0-0", a analysé Leko.

"Nous étions peut-être un peu trop nerveux car l'enjeu est très grand. Dans ces conditions, ce n'est pas toujours facile de garder la concentration, raison pour laquelle la circulation du ballon n'était pas toujours bonne. Il faut à présent bien analyser la rencontre avant le retour à Athènes. Je suis moyennement satisfait de cette prestation. Nous n'étions pas assez forts, en particulier les quinze premières minutes. A la fin, nous avons mis la pression dans le camp de notre adversaire, mais sans résultat. Si tu veux gagner de telles rencontres, les joueurs doivent être dans leur meilleur jour. A domicile, l'AEK devra prendre plus de risques et être plus offensif qu'aujourd'hui. Nous devrons en profiter. Je ne pense pas que je devrai motiver plus mes joueurs jeudi prochain. Je continue à croire à 200% en mon groupe et en un bon résultat pour le Club", a conclu Leko.