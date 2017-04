Ishak Belfodil élu "Lion Belge"

Belfodil succède au palmarès à son compatriote Sofiane Hanni, élu l'année dernière alors qu'il évoluait au FC Malines.

Belfodil, 25 ans, est arrivé au Standard l'année dernière en provenance du club des Émirats Arabes Unis du Baniyas FC.

Il a été formé à l'Olympique Lyonnais avant d'y commencer sa carrière professionnelle en 2009. Il a ensuite été transféré à Parme en 2012. Un an plus tard, il a signé à l'Inter de Milan. Après un prêt à l'AS Livourne et un retour au Parme FC, il a rejoint en 2015 le Baniyas FC, qu'il a quitté pour Sclessin.