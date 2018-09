Imoh Ezekiel, le Lionceau de Lagos

La joie immense d'un nouveau but inscrit est ce qui reste le plus en mémoire lorsqu'on évoque Imoh Ezekiel. Comme le double salto et la génuflexion avec les bras levés au ciel en remerciement à Dieu qui suivaient. Mais on se souvient également d'une accélération fulgurante qui laissait les adversaires sur place, et permettait d'éviter les tacles et d'échapper aux mains des mauvais défenseurs qui tentaient de s'agripper au maillot.

