"Il est temps de se mesurer à des équipes de haut niveau"

Le match contre la Grèce m'a déçu, aussi bien au niveau du résultat que du spectacle. Il faut aussi reconnaître que pour voir un bon match, il faut avoir deux équipes. Et là, ce n'était pas le cas. Les Grecs étaient seulement venus pour un point.

Mais face à un mur, les absences de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard ne sont pas passées inaperçues. Après dix minutes de jeu, j'avais déjà repéré trois phases de jeu où nos joueurs ne parvenaient pas à trouver les espaces vers l'avant. D'abord, il y a Radja Nainggolan qui oublie d'ouvrir vers Yannick Carrasco. Et puis, Marouane Fellaini et Axel Witsel qui ne profitent pas d'un bon appel de Nacer Chadli et qui préfèrent jouer latéral.

Si on ne prend pas plus de risques, on crée les problèmes nous-mêmes face à ce genre d'équipe, en lui laissant le temps de se replacer. Déjà à ce moment-là, je comprends que ça va être un match difficile, parce que notre rythme de jeu est beaucoup trop bas.

Je trouve que Roberto Martinez avait fait le bon choix en plaçant Chadli à droite, parce qu'il a un profil semblable à celui de Thomas Meunier, même s'il faudrait le voir à l'oeuvre face à un adversaire plus offensif. Par contre, j'aurais fait l'inverse du sélectionneur au milieu de terrain, en commençant le match avec Mousa Dembélé et en gardant Fellaini comme cartouche pour la fin de match.

Parce que là, on a sorti Marouane au moment où il était nécessaire, pour faire le forcing et mettre du monde dans le rectangle. Et le choix de Nainggolan dans cette position mérite aussi d'être discuté, parce qu'à Rome, il joue plutôt seul derrière Edin Dzeko. En plus, depuis son doublé contre l'Inter le mois dernier, il traverse une période plus compliquée, à l'image de son équipe.

Dries Mertens a toujours été actif, il a tout essayé même si ses choix n'étaient pas souvent les meilleurs. Par contre, Romelu Lukaku mérite d'être mis en évidence. Il a vécu un match très difficile, mais il est resté attentif et patient pour marquer un but plein de classe. Il utilise bien son corps sur l'action, preuve qu'il a progressé sur le plan physique, mais aussi sur l'aspect mental, parce que marquer ce but après 89 minutes de frustration, il faut le faire !

Je pense qu'il a raison de ne pas vouloir prolonger son contrat à Everton, parce qu'il doit maintenant trouver un club qui lui offre la possibilité de jouer la Ligue des Champions pour enfin atteindre son meilleur niveau.

On peut déjà tirer des conclusions de ce match, où on a perdu deux points qui ne veulent pas dire grand-chose. Encore une fois, on devra attendre le Mondial en Russie pour voir si on a vraiment fait des progrès, parce qu'on manque de concurrents sérieux pour la troisième fois consécutive en qualifications. Je m'inquiète quand même quand j'entends le sélectionneur dire qu'on doit encore apprendre, alors que ce groupe joue ensemble depuis des années et que beaucoup comptent déjà 80 sélections. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour progresser d'ici au Mondial...

Quant à ce match amical en Russie, avec tous ces forfaits... Il y a peu de choses à apprendre de ce genre de rencontre, et c'est logique que les joueurs préfèrent faire l'impasse s'ils ont l'un ou l'autre petit bobo. C'est un long voyage, pour rencontrer un adversaire commun. Il faut arrêter avec ces matches amicaux-là, et essayer de rencontrer des Sud-Américains, ou des nations comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Il est temps de se mesurer à des équipes de haut niveau.