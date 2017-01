Huysegems, le footballeur devenu facteur

De retour en Belgique en 2014, après une escapade australienne, Stein Huysegems, jeune trentenaire, se met rapidement à la recherche d'un nouveau défi. " Je voulais retrouver un club de D1 belge, mais quand on revient d'Australie, on a d'office une étiquette : les clubs estiment qu'on a perdu nos qualités. J'ai donc dû me tourner vers les divisions inférieures et signer un contrat semi-pro à Dessel Sport, en D2. " Le professionnalisme mis de côté, il a dû se mettre à la recherche d'un nouveau job. Et c'est finalement vers le métier de facteur qu'il s'est dirigé... " Je me lève généralement à 4 heures et une heure plus tard, je commence ma journée. Je vais d'abord distribuer les journaux avant de trier le courrier et ensuite l'apporter aux gens avec ma mobylette. On rentre en contact avec beaucoup de gens, c'est agréable. " Parfois, on lui propose d'entrer boire un verre, mais Stein ne la joue pas comme dans Bienvenue chez les Ch'tis à terminer bourré en fin de journée. " Je m'autorise surtout du coca chez les clients... " Son ton de voix ne ment pas : il est comblé avec ce boulot qui lui permet de terminer ses journées vers 14 h et ainsi de pouvoir passer l'après-midi avec ses enfants. " Un aspect qui ne change pas trop par rapport au foot pro... sauf que je dois me lever beaucoup plus tôt ", se marre l'ancien buteur, qui restera à jamais calé à 99 réalisations dans les divisions professionnelles.

Par Émilien Hofman

