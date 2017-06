Hurlus pointus

On l'avait quitté en liesse à Courtrai, communiant comme rarement avec ses supporters. On le retrouve esseulé à la Haute École Condorcet de Tournai, avec seulement douze joueurs, dont deux tests et plusieurs jeunes. En début de semaine dernière, l'Excel Mouscron effectue sa rentrée des classes avec un effectif à faire pâlir tout bon directeur d'établissement. Une conséquence directe des nombreux prêts ou contrats en fin de vie, repartis comme ils étaient arrivés : sur la pointe des pieds.

...