Hugo Broos devient le nouveau directeur sportif du KV Ostende

Agé de 65 ans, Broos, ancien joueur international belge d'Anderlecht (1970-83) puis du Club Bruges (1983-88), a connu une carrière bien chargée d'entraîneur. Il a encore brillé il y a douze mois. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon à la tête du Cameroun.

L'ancien entraîneur du RWDM (1988-1991), Club Bruges (1991-1997), Mouscron (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), et Zulte Waregem (2010-2011), notamment, était libre de tout engagement depuis son renvoi de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables le 4 décembre dernier.

"Après avoir dit au revoir au Cameroun, j'ai attendu un peu, parce que je voulais seulement m'engager dans un projet avec lequel je suis tout à fait d'accord", a déclaré Hugo Broos. "Ce projet existe maintenant avec le KVO. C'est un club ambitieux avec un nouveau président qui veut se donner à fond et un directeur général (Patrick Orlans) que je connais depuis des années. Il y a déjà quelque chose en place à la Versluys Arena. Nous pouvons continuer à bâtir là-dessus. Il est est vrai que je n'ai jamais été occupé ce poste de directeur sportif auparavant, mais je suis actif dans le monde du football depuis longtemps et j'ai mes relations. Dans les semaines à venir, j'écouterai et observerai en particulier, puis nous ferons une analyse approfondie du noyau des joueurs. Tous les contrats seront examinés et la saison prochaine, nous commencerons avec l'ambition de disputer à nouveau les play-offs I."

En tant que joueur, Hugo Broos compte quatre titres de champions, cinq victoires en Coupe de Belgique, deux Coupe des Coupes, une Coupe de l'UEFA et deux Supercoupes européennes. Comme entraîneur, Broos a décroché trois titres de champion, deux coupes nationales, quatre titres d'entraîneur de l'année et un titre unique pour un entraîneur belge: la Coupe d'Afrique des nations.