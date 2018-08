" Homme contre homme, Trossard est inarrêtable "

Ce n'est pas un talent naturel qui a rejoint le centre de formation d'un club de l'élite entre sa première communion et sa communion solennelle. Leandro Trossard allait déjà avoir 16 ans lorsqu'il a quitté Bocholter VV, un club de D3, pour rejoindre le KRC Genk. Un an et demi plus tard, il intégrait le noyau A et, cette même saison, il effectuait ses débuts en équipe A durant les play-offs 1. Son entrée dans la Luminus Arena ne passe pas inaperçue. Comme en témoigne l'ancien entraîneur des Espoirs, Domenico Olivieri.

...