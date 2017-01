Herman Van Holsbeeck: "Ruben est le gardien que Weiler voulait"

"En début de mercato, l'entraîneur a demandé des renforts pour trois postes: un attaquant, un milieu de terrain et un gardien. Il m'avait donné une liste de noms et j'ai réalisé toutes les demandes de René Weiler. Le gardien qu'il voulait est ici à côté de moi", déclare Herman Van Holsbeeck en parlant de Ruben.

"Weiler le connaissait et nous a demandé de faire le maximum pour le faire venir", poursuit Van Holsbeeck. "Le problème est que La Corogne ne voulait laisser partir Ruben que s'ils disposaient d'une solution de rechange. Nous avons travaillé main dans la main avec l'entourage de Davy Roef. Davy s'est rendu à La Corogne et nous a dit qu'il voulait y aller. Nous avons pu trouver un accord pour qu'il puisse vivre cette expérience. Il n'y a pas d'option d'achat, il reviendra en fin de saison".

Le mercato de janvier a donc vu le Sporting attirer l'attaquant suédois Isaac Kiese Thelin, le milieu français du Standard Adrien Trebel et Ruben. "Nous avons fait les transferts que l'entraîneur a demandés", dit Herman Van Holsbeeck. "En principe, le mercato est terminé, mais il se termine mardi et il peut toujours y avoir des opportunités d'entrées et de sorties d'ici là. Diego Capel, qui voit qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, pourrait nous quitter, mais il ne partira que s'il y a une offre qui agrée tout le monde".