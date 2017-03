Herman Van Holsbeeck - Mehdi Bayat : la nouvelle alliance

" On veut associer Mogi à une force de l'ombre qui tire les ficelles "

Vos relations amicales sont aussi influencées par l'importance de Mogi Bayat dans les différents transferts, le dernier en date étant celui de Harbaoui.

BAYAT : Le milieu du foot est très particulier. Avec Mogi, tu ne vas pas te poser des questions de tordus. Quand il n'intervient pas, je m'attends toujours à ce qu'il se passe quelque chose de bizarre, tu sais que peut débarquer une mère, un père, une cousine, un autre agent, etc. Avec Mogi, tout est plus clair. Il me fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent.

Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat que le Mogi Bayat est aujourd'hui l'homme le plus influent du foot belge ?

VAN HOLSBEECK : Sa réussite, il la doit à son travail en priorité. Je cite toujours l'affaire Spajic en exemple. Quand Goran Lovre m'a annoncé que Spajic était un joueur intéressant, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mogi car il a un réseau incroyable. Le fait que le joueur s'est retrouvé dans mon bureau quelques heures plus tard lors de la dernière journée du mercato, je ne pense pas que 36 autres agents auraient été capables de ça. Idrissa Sylla, dont il n'était pas agent, était en Guinée avec son équipe nationale quand on a voulu le transférer. Son agent me répétait qu'il allait signer sauf qu'on allait être hors-délais. Qui s'est tapé en 24 h un aller-retour avec la Guinée et est revenu avec les documents signés ? Mogi est revenu avec des boutons de fièvre partout, mais le transfert a pu être réalisé. Quel est le problème avec Mogi ? Quand il était dirigeant, il rentrait dans le lard, Mehdi est beaucoup plus malin, plus diplomate. Par contre Mogi comme agent, c'est comme si ce métier avait été créé pour lui.

BAYAT : On veut associer Mogi à une force de l'ombre qui tire les ficelles, mais ce ne sont que des fantasmes.

La très grande quantité des transferts passés par ses mains démontre son importance...

BAYAT :Mogi, c'est un dealmaker, un facilitateur. À Charleroi, certains croient encore que Mogi est le directeur sportif du club, ce qui est complètement faux. Mais par contre, si je vois qu'un dossier est compliqué car il y a 14 agents, je vais lui demander de déminer ce dossier car il est très compétent.

VAN HOLSBEECK : Prenons le cas de Lucien D'Onofrio. En Italie, il m'a permis d'ouvrir de nombreuses portes, je n'ai jamais entendu là-bas un dirigeant me dire du mal de lui. Et il m'a permis de réaliser le transfert de Steven Defour à Porto et de rencontrer des personnes d'un très haut niveau. Et pourtant on est critiqué pour ça.

BAYAT : Mogi est quelqu'un qui aime bien les photos. Tous ces tweets, c'est son délire. Je lui ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises qu'il aurait tout intérêt à être plus discret. Mais tu ne le changeras pas. En revanche, arrêtons de parler d'influence, mais bien de compétence. Et si demain, il m'amène des dossiers foireux, même moi j'arrêterai de travailler avec lui.

" Je savais que Herman n'allait pas me raconter des salades à propos de Martinez "

Vous avez tous les deux discuté l'été dernier avec Roberto Martinez. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui ?

VAN HOLSBEECK : J'ai toujours le sms que Roberto Martinez a envoyé à Monsieur Van Damme et à moi pour nous expliquer les raisons de son refus de venir à Anderlecht. Quelques jours plus tard, Mehdi m'a appelé pour me demander ce que j'en pensais. Je lui ai dit que c'était pour moi du high level, que ce soit au niveau sportif comme au niveau com'.

BAYAT : C'est l'avantage d'avoir une relation de confiance. Je savais qu'Herman n'allait pas me raconter des salades. Et d'ailleurs le descriptif de Martinez qu'Herman m'avait fait correspondait parfaitement au profil que j'ai pu m'en faire après l'avoir rencontré. Et le fait d'avoir été préparé a été un avantage énorme.

VAN HOLSBEECK : Avant de signer à Anderlecht, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai été manger avec ceux qui avaient été virés du club. On m'avait expliqué ce à quoi je devais faire attention. Plus d'informations tu as, moins tu as de chances de te planter.

Par Thomas Bricmont et Guillaume Gautier

