Hans Vanaken élu Footballeur pro de l'année, triomphe pour le Club de Bruges

Élu par ses pair, Vanaken a devancé, dans l'ordre, son coéquipier néerlandais Ruud Vormer (272 pts), 30 ans, et le Belgo-brésilien Junior Edmilson (Standard), 23 ans (168 pts).

Cette saison, le Belge de 25 ans a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues pour les Gazelles. Souvent capital pour les siens et décisif dans les deux rectangles, Vanaken a brillé par sa régularité, parvenant à marquer 14 buts et distiller 17 assists.

Outre Vanaken et Vormer, le Club de Bruges d'Ivan Leko, souverain en phase classique, a placé Anthony Limbombe et Abdoulaye Diaby respectivement aux 4e et 7e places.

Au palmarès, Hans Vanaken, arrivé au Jan Breydel en 2015, succède à l'Anderlechtois Youri Tielemans, parti au terme de la saison 2016-2017 à l'AS Monaco. Après Jan Ceulemans (1984, 1985, 1986), Marc Degryse (1988), Lorenzo Staelens (1994), Timmy Simons (2003), Ivan Perisic (2011), Carlos Bacca (2013) et Victor Vazquez (2015), Vanaken est le huitième joueur du Club de Bruges à figurer au palmarès de cette disctinction créée en 1984.

Le milieu de terrain belge, désormais double champion de Belgique, a reçu ce trophée, décerné par la Pro League et Sportspress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs, des mains de Roberto Martinez, sélectionneur national.

Les votes, exprimés par les joueurs de la Jupiler Pro League en établissant un top 3, ont été effectués entre fin avril et le dimanche 6 mai. Le premier a reçu 3 points, le deuxième 2 et le troisième 1.

Par ailleurs, Roger Vanden Stock a reçu le Lifetime Achievement Award, un prix récompensant l'ensemble de son parcours au RSC Anderlecht. Après 22 ans de présidence, il a passé le flambeau à Marc Coucke début mars.

Jonathan Lardot a pour sa part été élu Arbitre de l'année.

"L'apothéose d'une magnifique saison" pour Hans Vanaken

Le Brugeois Hans Vanaken, tout récent champion de Belgique, s'est montré très honoré. "C'est toujours agréable de savoir que les autres joueurs du championnat vous tiennent en haute estime", a dit le milieu de terrain offensif de 25 ans après la cérémonie au Musée Autoworld de Bruxelles.

Le Limbourgeois de 25 ans, double champion de Belgique, a devancé son équipier néerlandais Ruud Vormer, meilleur passeur du championnat. "Ruud a aussi réalisé une saison fantastique et aurait d'ailleurs pu être récompensé ce lundi soir. Je suis ravi d'avoir remporté ce prix, moi qui ai commencé la saison par deux matches sur le banc. Par la suite, je suis parvenu à être très constant", a expliqué Vanaken, auteur de 14 buts et 17 assists en 47 rencontres toutes compétitions confondues.

Le Belge, qui a donc devancé Vormer et le Belgo-brésilien du Standard Junior Edmilson, voit toutefois de nombreux points à améliorer dans son jeu. "Je dois encore gagner en puissance et être plus déterminant dans les duels."

Vanaken est ensuite revenu sur le 15e titre de l'histoire du Club. "Notre saison a été fantastique et ce trophée vient la couronner de la plus belle des manières."

Très régulier, le milieu de terrain a reçu son prix des mains de Roberto Martinez, entraîneur national, qui doit annoncer sa sélection pour le Mondial le 21 mai. "J'espère évidemment être de la partie mais je n'ai jamais été sélectionné. Je ne m'attends pas à ce que de nouveaux noms sortent car je pense que Martinez a déjà sa sélection en tête", a ponctué Vanaken.