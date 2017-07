Gil de Liège

"Tu entends les supporters qui sont devant chez moi ? Ils font un boucan d'enfer, ils scandent mon nom. Je me tais pour te laisser écouter ça. " On est en 1999. Au téléphone avec Gilbert Bodart. On l'appelle parce qu'il est notre consultant attitré sur le championnat d'Italie. Il joue à Brescia. Et ses analyses sont pleines de bon sens.

...