Genk, tombeur de Charleroi, et Ostende, qui sort La Gantoise, complètent le dernier carré

Karelis avait ouvert le score à al 69e pour les Limbourgeois, et Willems avait arraché la prolongation en égalisant à la 83e. Karelis, encore lui, redonnait l'avantage au Racing en trompant Mandanda au début de la prolongation (94e). Le Grec fixait le score à 1-3 en fin de match (116e). Zulte Waregem et Ostende se sont aussi hissés dans le dernier carré de la Croky Cup mercredi. Zulte Waregem a battu Saint-Trond 2-0 grâce à des buts de Leye (22e) et Madu (90e). Ostende s'est imposé 1-0 face à La Gantoise. C'est Cyriac qui a inscrit le but de la victoire à la 65e minute. Deux minutes plus tard, les Buffalos se retrouvaient à dix à la suite de l'exclusion de Dejaegere. Mardi, Eupen avait décroché le premier ticket pour les demi-finales en s'imposant 4-0 face à Courtrai. Les demi-finales se dérouleront sur une double confrontation aller-retour. Les matches aller auront lieu les 17 et 18 janvier, les matches retour le 31 janvier et le1er février. La finale se tiendra le samedi 18 mars au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.