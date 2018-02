Genk "recevra" le Standard le 17 mars à Bruxelles en finale de la Coupe de Belgique

La vente des tickets sera fera uniquement par le biais des deux clubs et non via l'Union belge. Aucune vente n'aura lieu au stade le jour du match. Les deux clubs disposent chacun de 20.000 places pour leurs supporters.

Genk s'est qualifié en sortant Courtrai en demi-finales. Après avoir perdu à l'aller 3-2 au stade des Eperons d'Or, les Limbourgeois l'avaient emporté mardi 1 à 0 au retour.

Le Standard, malgré sa défaite 3-2 au Club Bruges jeudi au retour, a conservé son viatique forgé à l'aller à Sclessin (4-1).

Genk a remporté ses quatre finales disputées en 1998, 2000, 2009 et 2013. Le Standard va disputer sa deuxième finale sur les trois dernières années. Ce sera la 17e finale pour les Liégeois qui ont remporté le trophée à 7 reprises (1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016) et pour la dernière fois il y a deux ans.