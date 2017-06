" Genk n'a rien à envier au Barça "

Les parents de Michel Ribeiro ont quitté le Portugal lorsque le papa est venu travailler dans les charbonnages limbourgeois. Il a grandi à 500 mètres du stade du KRC Genk. " J'ai 41 ans et je regrette toujours cette époque ", dit-il. " On jouait dans la rue, c'était important. C'est là que les meilleurs ont appris. Il fallait dribbler des forêts de jambes, éviter les coups sans broncher. Aujourd'hui, les jeunes s'entraînent six fois par semaine, ils jouent le samedi et vont à l'école. Ils n'ont plus le temps de jouer dans la rue. Genk m'a donné la chance de pouvoir amener le football de rue à l'entraînement. Une formation comme celle-là, c'est rare. "

...