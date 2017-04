Genk est la plus jeune équipe de Belgique

Le KRC Genk occupe une jolie onzième place (23,52 ans en moyenne) dans le top cent des plus jeunes équipes des 31 meilleurs championnats européens. Le bureau de statistiques suisse CIES a établi ce classement sur base des compositions d'équipes des six derniers mois. Au total, sept clubs belges de D1 figurent dans ce top cent, emmené par le club slovaque de Senica (22,24 ans).

L'AS Eupen, deuxième plus jeune formation belge, est 29e (24,42 ans en moyenne) devant l'Excel Mouscron (36e avec 24,5 ans), Anderlecht et Waasland-Beveren, qui sont 59es avec une moyenne de 25,05 ans. Saint-Trond (77e avec 25,3 ans) est l'autre club belge de la liste. Aucun club anglais ne figure dans ce classement.

Des cinq grands championnats, on compte un club italien, l'AC Milan (70e), deux espagnols (Grenade et Alaves), sept allemands et cinq français. L'Eredivisie est la mieux représentée avec 12 de ses 18 clubs de l'élite. Twente (4e) et l'Ajax (8e) sont dans le top dix. Après les Pays-Bas, la Croatie (8 clubs), l'Allemagne et la Slovaquie (7) sont les pays alignant le plus de jeunes équipes.

Parmi les cent équipes les plus jeunes, on trouve deux clubs toujours en lice en CL, Monaco (71e) et Dortmund (97e), ainsi que cinq des huit quarts de finaliste de l'Europa League : l'Ajax, Genk, Anderlecht, Lyon et Schalke 04, classés des plus jeunes aux plus vieux.

Le top 100 des sélections les plus âgées, emmené par Chievo Vérone (32,1 ans) comporte trois clubs belges. Lokeren (44e) est la plus vieille équipe de Belgique, avec une moyenne de 28,74 ans, devant Zulte Waregem (61e avec 28,36 ans) et Charleroi (76e avec 28,12 ans).

Dix des vingt clubs de Premier League sont représentés dans ce classement. On y trouve également quatre phalanges italiennes, trois françaises, deux espagnoles et deux allemandes (le Bayern est 59e, Darmstadt 98e). Trois des derniers protagonistes de la Ligue des Champions regorgent d'expérience : la Juventus, 13e, le Bayern, 59e, et Leicester City, 64e.

Par Arne Blomme et Geert Foutré