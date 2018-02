Genk-Antwerp en ouverture de la 28e journée de la Jupiler Pro League

Six équipes, séparées par 4 points, peuvent revendiquer une des deux dernières places dans le Top 6, le sésame pour les play-offs 1. Vendredi soir, le duel entre Genk et l'Antwerp oppose le 6e et le 7e qui comptent tous deux 38 points. Dimanche, à 18h00, la venue du leader le Club Bruges à Sclessin, peut être capital pour le Standard, 8e. En bas du classement, la course pour le maintien reste, elle aussi, très ouverte entre Eupen et Malines.

La Luminus Arena présente un duel très équilibré sur le papier entre Genkois et Anversois. Ils présentent un bilan quasi identique. Seul le nombre de buts marqués (38 contre 35) permet à Genk de devancer l'Antwerp. L'état de forme est lui très différent. Si l'on regarde le bilan depuis la trêve hivernale, les hommes de Bölöni ne présentent qu'un bilan de 4 points sur 18 et aucune victoire. Genk, qui a disputé 7 rencontres, a aligné 14 points sur 21 (avec une seule défaite) sous la direction de Philippe Clément arrivé fin décembre.

Samedi, Malines tentera à 18h00 de profiter de la passe moins convaincante de Charleroi. Les Zèbres n'ont plus gagné depuis cinq rencontres. Le KVM, grâce à 5 points sur les 9 derniers mis en jeu, possède deux points d'avance sur Eupen (23 contre 21), le 16e. Les joueurs de Dennis van Wijk ont leur sort entre leurs mains.

A 20h00, Eupen doit profiter de la venue de Lokeren au Kehrweg. La victoire est indispensable. A la même heure, Saint-Trond va tenter à Ostende de rester en course pour les play-offs 1. Les Limbourgeois sont 9es avec 36 points. Mission identique pour Waasland-Beveren, 10e (35 points), qui reçoit à 20h30 La Gantoise. Les Gantois 4es, avec 44 points, sont davantage rassurés sur leur présence dans le Top 6.

Dimanche à 14h30, Anderlecht (3e, 46 points) veut renouer avec la victoire face à Mouscron à l'occasion de l'ultime match sous la présidence de Roger Vanden Stock. Le champion en titre n'a plus gagné depuis cinq rencontres et reste sur deux défaites (à Ostende et à Saint-Trond).

Bruges retrouve Sclessin où le 31 janvier, en Coupe, il a subi sa plus lourde défaite de la saison. La trêve hivernale a brisé l'élan brugeois (7 points sur 18). Le Club évite de justesse, ces dernières semaines, les défaites mais ne convainc plus. A l'inverse, le Standard a retrouvé sa 'grinta'. Après sa place en finale de la Coupe, les Rouches veulent décrocher une place en play-offs 1.

La journée s'achèvera à 20h00 à Courtrai où se rend Zulte Waregem. Meilleur bilan sur les cinq dernières rencontres, les Kerels occupent une surprenante 5e place (39 pts). Ils voudront confirmer ce classement flatteur au cours d'un derby face à une équipe qui n'a plus rien à espérer, ni à craindre.