Genk a décroché le dernier ticket européen après sa victoire 2-0 face à Zulte Waregem

Genk prétendait avoir la taille playoffs I et a voulu le prouver en multipliant les attaques. Mais on a compté plus de positions hors-jeu de Samatta que d'occasions de but jusqu'au tir d'Uronen dévié en coup de coin (9e). A partir de ce moment-là, les milieux de Genk ont carrément pris le dessus sur leurs vis-à-vis flandriens. Sur une combinaison entre Alejandro Pozuelo et Leandro Trossard, Dieumerci Ndongala a manqué une première occasion et sur le rebond, Trossard n'a pas été plus finaud (16e). Par contre, Samatta a donné l'avance à Genk en poussant au fond un tir craqué de Trossard (17e, 1-0).

Zulte Waregem était réduit au rôle de spectateur et a vu, impuissant, Uronen doubler la marque (28e, 2-0). Comme la fin de la première période, la seconde s'est résumée à la chasse du troisième goal de Genk. Les Limbourgeois étaient les maîtres de la situation et Trosssard a même vu un des ses envois échouer sur la transversale (81e). Cependant, ils ont quand même paniqué quand Hamdi Harbaoui s'est retrouvé face à face avec Vukovic mais n'a pas fait honneur à son titre de meilleur buteur du championnat.