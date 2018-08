Gano : "Je sais que je marquerai toujours"

Zinho Gano à propos...

...de son transfert à Genk : "L'influence de Philippe Clement a été considérable. J'ai appris à quel point le soutien de l'entraîneur était important dans tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. C'est pourquoi j'ai opté pour Genk. J'ai eu quelques entretiens très positifs avec Olivier Renard et Michel Preud'homme. Financièrement et sportivement, les projets de Genk et du Standard étaient plutôt similaires. Il aurait été plus logique de choisir le Standard car il y avait moins de concurrence à mon poste là-bas. Les Liégeois n'ont que Renaud Emond et il n'a pas le profil d'un avant-centre. Genk en possède quatre mais la concurrence ne m'effraie pas et j'ai confiance en Clement."

...de Romelu Lukaku : "Nous avons passé de bons moments en équipes d'âge du Lierse. Nous jouions ensemble en pointe et nous avons marqué quinze buts chacun. Nous nous voyons moins aujourd'hui mais nous sommes toujours en contact. Il a eu sa part de critiques mais il ne se laisse pas plus que moi influencer par les commentaires négatifs. Au contraire, nous essayons d'en retirer une énergie positive. Malgré toutes ces critiques, nous trouvons le chemin des filets saison après saison. C'est une preuve de caractère. Beaucoup de jeunes craqueraient. Le football ne se joue pas seulement avec les pieds : il faut être fort mentalement et se répéter qu'on peut réussir. Je sais que je marquerai toujours."

...de ses stats : "Je les connais par coeur! J'ai 24 ans et j'ai inscrit une quarantaine de buts en Jupiler Pro League. C'est bien. Le Taureau d'Or m'a rempli de fierté. Je l'ai porté près d'une demi-saison."

Par Matthias Stockmans

