Frank Vercauteren n'est plus l'entraîneur du Cercle Bruges

"Le Cercle Bruges et Frank Vercauteren ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration", a annoncé le club. "Le Cercle Bruges remercie Frank Vercauteren pour la collaboration professionnelle et les résultats obtenus, en particulier la promotion en D1A."

Vercauteren, 61 ans, avait pris la tête du Cercle en octobre dernier. Il avait remplacé José Riga. L'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Genk a réussi à ramener la formation brugeoise parmi l'élite du football belge après avoir remporté la finale de D1B contre Beerschot Wilrijk.

Le Cercle appartient, depuis l'été dernier, à l'AS Monaco. Au moment de l'arrivée de Vercauteren, après 11 journées, le club se trouvait à la troisième place de la D1B, à trois points d'Oud-Heverlee Louvain et de Beerschot Wilrijk. Sous Vercauteren, le Cercle affiche un bilan de 9 victoires, 7 partages et 3 défaites. Des résultats qui lui ont permis de finir en tête de la deuxième période, avec le meilleur total sur l'ensemble des deux tranches, et de disputer la finale de la Proximus League pour la montée.

Vercauteren revenait en Belgique après une expérience de deux ans en Russie, à Samara (2014-2016). Avant cela, il avait entraîné Anderlecht (1999-2000 et 2005-2007), Genk (2009-2011), Al-Jazira (2011-2012), le Sporting Portugal (2012) et Malines (2014).

Le Cercle n'a pas communiqué le nom de son successeur.