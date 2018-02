Frank Defays veut apporter de la passion et de l'abnégation à Mouscron

Ancien défenseur du Sporting Charleroi, Frank Defays a paraphé un contrat jusqu'en juin 2019 avec l'Excel Mouscron, actuel 12e de D1A. "Je remercie la confiance donnée par les dirigeants de l'Excel Mouscron," a déclaré le nouvel entraîneur hurlu. "Le club me donne une chance pour le développement de ma carrière. Je ne vais cependant pas aller trop loin dans les remerciements, la meilleure réponse à donner doit se faire sur le terrain. Ma motivation sera extrême pour la réussite du club. Si j'y parviens, ce sera aussi une réussite personnelle."

Frank Defays s'apprête à vivre sa première expérience au sein d'un club de l'élite, après avoir passé six ans et demi ans à Virton. "Mon parcours peut soulever des questions, mais cela me motive beaucoup. J'espère y répondre avec des résultats. Je veux apporter beaucoup de passion et beaucoup d'abnégation, ce sont les premières choses que je veux transmettre au groupe. Pour moi, c'est très important de mette l'accent sur l'aventure humaine que nous pouvons créer. Ca donne une autre dimension au quotidien. Je ne crains pas cette nouvelle aventure. Le métier d'entraîneur n'est pas fait pour les craintifs. Je veux être tout simplement moi-même. Ma philosophie correspond à celle du club. Je connais mes qualités et je me tiendrai à mon rang d'employé. Il faut que tout le monde se sente bien. Je vais mettre en place les éléments de base de management. Je viens de vivre deux jours compliqués avec la sortie d'un club pour faire mon entrée dans un autre. Nous avons un match important prévu contre Waasland-Beveren dans trois jours. Avant de me prononcer sur l'équipe, je dois prendre les avis des personnes qui connaissent le mieux le groupe. Le maintien n'est pas encore acquis sur le plan mathématique. Les playoffs 2 constituent donc une étape lointaine, dont il faudra déterminer la stratégie. Mais la création d'un projet jeune pourrait permettre d'envoyer un signal fort à l'académie. C'est un luxe pour un club de pouvoir aligner des jeunes", a déclaré Defays.

Laurent Demol (entraîneur adjoint), Olivier Croes (préparateur physique) et Eric Deleu (entraîneur des gardiens) épauleront Frank Defays dans ses nouvelles fonctions.