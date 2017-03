Frank Acheampong, Mister Europe

Il y eut un temps où Frank Acheampong pouvait se balader tranquillement avenue Louise avec son copain Andy Najar. Les deux garçons avaient signé un contrat professionnel à Anderlecht à peu près en même temps et se battaient, en Espoirs, pour émerger. Le Ghanéen était alors un diamant brut. Sa vitesse était un régal pour l'oeil mais ses actions étaient rudimentaires. Il n'avait qu'un objectif : pousser le ballon le plus loin possible, en courant. Ce n'était pas vraiment un jeu idéal pour un club comme le Sporting.

...