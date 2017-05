Francky Dury restera bien à Zulte Waregem la saison prochaine

Mais pour Zulte Waregem, il n'y a pas de doute, Francky Dury, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, sera toujours à la barre.

Champion d'automne et vainqueur de la Coupe de Belgique, Zulte Waregem s'est dit très heureux de sa saison, avec la manière qui plus est. Les Flandrien rappellent que le projet s'étend sur le long terme et que les structures mises en place tendent à maintenir le club au sommet en Belgique, à tous les niveaux, avec les aménagements effectués au stade Arc-en-Ciel aussi notamment. "Et pour ceux qui en doute encore: Francky Dury sera aussi encore au stade Arc-en-Ciel pour la saison 2017-2018", exprime le communiqué par sur le site du club.

"Avec sa double fonction d'entraîneur et de directeur sportif, Francky Dury va se mettre à table avec le manager général Eddy Cordier pour composer à nouveau une solide équipe, une équipe qui permettra à Essevee d'être ambitieux et de jouer sur la scène européenne."