Football Leaks: les salaires de plusieurs Diables Rouges révélés

Ainsi, il apparaît que le contrat d'Eden Hazard avec Chelsea qui était de 5 millions d'euros annuels est passé à 12,4 millions en février 2015, auxquels il a pu ajouter une prime de 2,4 millions d'euros grâce à son titre de meilleur joueur de Premier League en 2015.

On apprend aussi que le transfert d'Eden Hazard de Lille à Chelsea s'est élevé à 35 millions d'euros et non 40.

De Bruyne touche 7,1 millions par an à Manchester City mais il augmentera chaque saison pour atteindre 7,7 millions en 2021. Il touchera une prime de 955.000 euros s'il joue au moins 45 minutes de 60% des rencontres cette saison. En cas de trophée, les Citizens lui offriront un autre bonus. Le Ballon d'Or lui rapporterait par exemple 239.000 euros.

On apprend encore que le salaire de Toby Alderweireld à Tottenham est de 3,1 millions d'euros plus des primes comme 510.000 euros de droit à l'image et 6000 euros à chaque titularisation.

Dries Mertens perçoit 2,217 millions à Naples, Yannick Carrasco avait un salaire annuel de 2 millions mais il a été revu à la hausse et atteindrait 4,5 millions à l'Atletico Madrid. Divock Origi a reçu 1,8 million d'euros pour signer à Liverpool qui a payé 10 millions pour le transférer de Lille.

Quant à Thomas Vermaelen il percevait 4,15 millions au FC Barcelone où il a été prié d'apprendre le catalan. Il n'y a pratiquement jamais joué (en raison de blessures) mais a touché quelque 600.000 euros de bonus grâce aux trophées remportés par ses équipiers du Barça.