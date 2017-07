Foket opéré cette semaine

Lundi dernier, Roberto Martínez a appelé les responsables de la communication de l'Union belge de football pour leur demander de prendre contact avec Gand et de s'informer de l'état de santé de Thomas Foket. "Le sélectionneur fédéral est très préoccupé par ce qui arrive à Thomas", dit Stefan Van Loock, press & media manager. "Il veut le contacter le plus rapidement possible après l'opération car, après un tel drame, les mots de réconfort sont toujours les bienvenus."

C'est cette semaine que le Professeur Mark La Meir, de l'UZ Bruxelles, opérera Foket, toujours sous contrat avec les Buffalos jusqu'en 2018. Depuis qu'il est passé professionnel, en 2012, le Diable Rouge (2 sélections) a disputé 118 matches et inscrit 2 buts avec Gand.

"D'un point de vue humain, c'est un coup dur", dit le président Ivan De Witte. "Thomas nous a déjà beaucoup apporté. C'est un garçon formidable, optimiste et joyeux. Il méritait ce transfert, c'était une occasion exceptionnelle. J'aimerais en parler avec le staff médical et les cardiologues car je ne suis pas spécialiste en la matière mais nous discuterons aussi rapidement avec lui afin de gérer cette période au mieux. Il va falloir l'accompagner sur les plans mental, émotionnel et physique mais nous restons positifs."

Un jour après la nouvelle du transfert avorté de Foket, le jeune espoir de l'Ajax Abdelhak Nouri (20 ans) s'écroulait sur le terrain lors d'un match amical face au Werder Brême, probablement victime de troubles du rythme cardiaque. "Cela fait réfléchir, évidemment", dit De Witte. "C'est un problème qui doit dépasser le cadre du club. La fédération et la ligue professionnelle devraient peut-être y penser."

"Lorsque Thomas a appris qu'il devait être opéré, il a pris un coup", dit son agent, Gunter Thiebaut. "Ce n'est pas un simple client, je partage ses émotions. Ses parents et moi sommes restés une semaine en Italie pour régler le transfert de Thomas. Soudain, nous avons été confrontés à une situation extrêmement émotionnelle. Nous sommes passés du paradis à l'enfer car la bulle du transfert a explosé. C'est vraiment pas de chance, c'est un coup très dur."

Heureusement, Foket a pu consulter le Professeur Pedro Brugada, cardiologue réputé. "Grâce à lui, Thomas a rapidement retrouvé l'envie de se battre", poursuit Thiebaut. "Mais nous ne voulons pas en dire davantage. Tout le monde a besoin de calme. La collaboration avec le Docteur Luc Vanden Bossche, de Gand, se passe très bien. La situation va être examinée en détails et on en tirera les conclusions qui s'imposent. Le plus important, c'est que Thomas se rétablisse rapidement et qu'il soit soutenu. En matière de caractère, d'endurance et d'assiduité, il fait figure d'exemple pour beaucoup."

Par Frédéric Vanheule