Faris Haroun fait des étincelles à l'Antwerp

God has a great plan with your live. Trust him. Durant l'été 2014, Faris Haroun, profondément croyant, se raccroche à l'idée que Dieu a établi un trajet parfait à son intention. A l'époque, il reste sur une saison catastrophique en Angleterre. Le manager Tony Mowbray et son successeur Aitor Karanka l'ont boudé à Middlesbrough d'août à fin janvier. Il a royalement joué 28 minutes en Championship et n'a même pas échangé un mot avec Karanka. Quelques jours après la rupture de son contrat, décidée par les deux parties, le Diable Rouge (six sélections) trouve asile à Blackpool, dans la même série.

...