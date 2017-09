Eurostadium : "Il est minuit moins cinq"

Celui-ci a décidé, lors d'une réunion à Nyon, que l'URBSFA devait faire parvenir pour le 20 novembre les informations nécessaires concernant les permis de bâtir du nouveau stade de Bruxelles. A la même date, l'UEFA attend un planning détaillé, réaliste et faisable de la construction de la part de l'entrepreneur (Ghelamco). Le 7 décembre le Comité exécutif de l'UEFA prendra une décision définitive de conserver ou non Bruxelles comme l'une des 13 villes qui accueilleront les rencontres de l'Euro 2020.

Ghelamco a introduit un permis unique, qui associe les permis d'environnement et de construction. C'est la Flandre qui doit l'octroyer.

"L'Union belge de football soutient à fond l'Euro 2020 et l'Eurostadium. Nous sommes très heureux que le Belgique reste toujours le plan A de l'UEFA. Mais, il est minuit moins cinq", a reconnu Gérard Linard. "L'Union belge et l'UEFA demandent dès lors aux différentes parties concernées de prendre leurs responsabilités dans l'intérêt du football belge, de nos supporters, de l'image de notre pays et de notre capitale."