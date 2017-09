Europa League: Zulte Waregem s'incline 2-0 contre la Lazio

Dans un stade Olympique vide en raison d'une sanction infligée la Lazio, les Romains trouvaient l'ouverture sur leur première véritable occasion. Jordan Lukaku centrait de la gauche, Milan Marusic (ex-Ostende et Courtrai), au second poteau, remisait de la tête vers Caicedo lequel trompait Leali de la tête (18e).

La Lazio contrôlait bien la rencontre, tout en restant menaçante, en particulier par Luis Alberto (34e et 40e). Le match s'animait en fin de première période. Leali sortait le grand jeu sur une frappe de Parolo (42e). Une minute plus tard, Leya Iseka avait la balle de l'égalisation. Après s'être joué de son opposant, Patric, il pouvait frapper en excellente position. Mais il envoyait le ballon dans le filet latéral (43e).

En seconde période, Caicedo manquait de précision (67e) puis butait sur un Leali très réactif (71e). Leya Iseka héritait d'une nouvelle occasion. Cette fois, il trouvait Strakosha sur sa route (72e). Le gardien romain était encore décisif sur une tête d'Olayinka (80e). Zulte Waregem se créait une dernière possibilité par Hamalainen, dont le coup-franc échouait de peu à côté (88e).

La Lazio faisait parler son réalisme. Un contre initié par Murgia était conclu victorieusement par Ciro Immobile (2-0, 90e). Le buteur romain, monté au jeu à la 54e minute, inscrivait son 13e but de la saison, toutes compétitions confondues.

Zulte Waregem reste bloqué à 0 alors que la Lazio compte le maximum de points, 6.

Dans l'autre rencontre du groupe, Nice a dominé Vitesse 3-0 avec des buts de Plea (16e et 82e) et Saint-Maximin (45e). Nice et la Lazio comptent le maxixum de points, 6. Zulte Waregem et Vitesse sont bloqués à 0.

Zulte Waregem recevra Vitesse Arnhem le 19 octobre lors de la troisième journée.