Europa League: Genk valide son ticket pour le 3e tour préliminaire

Edon Zhegrova (13e) et Brian Heynen (16e) avaient déjà défloré le marquoir après un peu plus d'un quart d'heure de jeu à peine (0-2). En seconde période, Zinho Gano triplait la mise peu avant l'heure de jeu (0-3 à la 59e). Les Luxembourgeois vont réussir à sauver l'honneur grâce à un but de Stefano Bensi, mais Genk repartait de l'avant par Edon Zhegrova qui signait son deuxième but de la soirée à la 63e minute (1-4). Ce sera le score final.

Les hommes de Philippe Clément affronteront le vainqueur du duel entre les Biélorusses de Soligorsk et les Polonais du Lech Poznan, qui se sont quittés sur le score de 1-1 lors du match aller disputé en Belarus. Le match retour aura lieu jeudi soir (20h45) en Pologne.

Le 3e tour préliminaire, le dernier avant les barrages, aura lieu les 2 et 9 août. La Gantoise entrera en lice à cette occasion, face au vainqueur de la confrontation entre les Portugais de Rio Ave et les Polonais de Jagiellonia.