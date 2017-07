Euro de football féminin: victoire historique des Red Flames face à la Norvège (0-2)

L'équipe belge a fait la différence en deuxième période grâce aux buts d'Elke Van Gorp (59e) et de Janice Cayman (66e). Les Red Flames comptent trois points au classement de leur groupe et reviennent provisoirement à la hauteur des Pays-Bas et du Danemark qui s'affrontent jeudi soir à Rotterdam (20h45).

Condamnée par un but en début de rencontre lors du premier match perdu 1-0 contre le Danemark, la Belgique avait à coer de bien démarrer la rencontre. Les joueuses d'Ives Serneels partaient donc avec le couteau entre les dents et se créaient tout de suite une énorme occasion avec Elke Van Gorp. Très bien placée au point de penalty, la milieu de terrain d'Anderlecht se jetait sur un ballon errant mais sa reprise de volée, trop faible, était captée par le dernier rempart adverse Ingrid Hjelmseth (4e) Le premier quart d'heure était assurément à l'avantage des Red Flames dont l'agressivité a fortement perturbé le jeu norvégien. La suite de la période était plus équilibrée avec des temps forts de part et d'autre qui menaient aux occasions de Graham Hansen (19e) et de Andrine Hegerberg (42e) pour la Norvège et de Tine De Caigny (25e) pour la Belgique.

La deuxième période reprenait sur les même bases avec des Belges encore plus confiantes. A l'heure de jeu, Davina Philtjens continuait de faire mal à la Norvège sur son flanc gauche et adressait un centre parfait pour Cayman. La reprise de la tête de l'attaquante de Montpellier était arrêtée puis relâchée par la gardienne norvégienne qui permettait ainsi à Elke Van Gorp de propulser le ballon dans le but pour faire 0-1 (59e). Portée par l'enthousiasme de ce premier but dans un grand tournoi et par la ferveur des supporters, la Belgique assommait aussitôt la Norvège. Laura Deloose effectuait une rentrée à première vue anodine sur le flanc droit mais surprenait une défense norvégienne coupable qui laissait le ballon rebondir et arriver au point de penalty. Janice Cayman, esseulée, avait tout le luxe de placer de la tête au fond des filets 0-2 (66e). Soulagées, les Belges laissaient ensuite l'initiative à une Norvège impuissante face à la solidité défensive des Red Flames qui profitaient de plusieurs contres pour amener le danger dans le camp adverse. La qualification se jouera donc dans le derby des plats pays prévu lundi prochain à Tilburg sur le coup de 20h45.