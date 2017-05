Euphorique, le président Roger Vanden Stock promet déjà le 35e titre

On a enlevé les goals, la lumière a été éteinte et "'ils" sont enfin arrivés. Tout beaux ! "Vous êtes fantastiques", a hurlé Roger Vanden Stock au micro, à l'attention des spectateurs qui patientaient depuis plus de deux heures. "Il est 1h30 (en réalité 0h48, ndlr), et vous êtes tous là pour célébrer le 34e titre de notre histoire. Je vous promets d'ailleurs déjà le 35e..." "Ce n'est pas le moment de faire des discours mais de fêter", a de son côté lancé René Weiler, "je vous remercie tous..."

C'était par contre le moment de diffuser la célèbre chanson du Grand Jojo à la gloire du Sporting, reprise en choeur par tout le stade, comme les autres airs habituels que l'on entend à chaque match des mauves. Le capitaine Sofiane Hanni a eu droit à son ovation et les joueurs, un peu perdus sur une pelouse où il y avait beaucoup de monde, sécurité oblige, sans doute, ont applaudi les supporters. Le mot de la fin a été laissé à Youri Tielemans. "Il y aura encore une autre fête dimanche lors du dernier match contre Ostende", a-t-il conclu. "J'espère que vous serez tous encore là. Merci de votre soutien..."