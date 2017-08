Eupen tient sa première victoire contre Ostende (2-1), qui est seul dernier du classement

Les deux équipes affichaient un taux de nervosité assez élevé au coup d'envoi. Toutefois, elle a laissé la place au jeu avec Eupen, qui tentait de trouver Leye en profondeur. Transféré en cours de semaine, le Sénégalais a manqué une première opportunité (11e) mais pas la deuxième (22e, 1-0). Ostende a également eu de franches occasions qu'Andle Jali (9e) et Zinho Gano (18e) n'ont pas concrétisées. Alors qu'Eupen se montrait plus dangereux, Jonckheere a égalisé (37e, 1-1).

La deuxième période a repris avec une bonne opportunité pour Ocansey (47e). Ce devait être but à tous les coups et l'attaquant ghanéen s'est racheté (59e, 2-1). Yves Vanderhaeghe a alors sorti tous ses jokers mais Ostende est la seule équipe à ne pas avoir encore pris un point après cette 4e journée.

Le derby du Pays de Waes a donné lieu à un beau suspense. La faute à Merveille Goblet. Le gardien de Waasland n'a pas bloqué un envoi et le ballon a rebondi vers Stefano Marzo, qui a marqué le premier goal de Lokeren cette saison (5e, 0-1). L'équipe du Freethiel se cherchait et multipliait les approximations. Lokeren aussi mais les visiteurs pouvaient compter sur Ari Skulason et Lewis Enoh. Sur coup de coin, l'Islandais a servi Marko Miric (18e, 0-2). Quant au Portugais, il a gagné un grand nombre de duels, qui ont permis à Lokeren d'asseoir sa supériorité par Mehdi Terki (34e, 0-3).

A la reprise, Lokeren a frolé le 4e but mais sur un mouvement lancé par Ryota Morioka et poursuivi par Erdin Demir, Naan Amponah a réduit l'écart (58e, 1-3). Dès ce moment, Waasland a semblé porté par le vent et Rudy Camacho s'est envolé sur corner pour frapper le ballon de la tête (70e, 2-3).