Eupen termine à 10 mais prend un point contre Gand, Courtrai vainqueur contre Saint-Trond

L'équipe de Claude Makélélé avait pris l'avantage grâce à Mamadou Koné à la 44e minute et a terminé à dix suite à l'exclusion du Malien à la 72e. Au classement, Eupen prend tout de même un point important et compte quatre longueurs d'avance sur la lanterne rouge Malines qui joue dimanche à Anderlecht (14h30).

Auteurs d'un partage 1-1 contre le quatrième du championnat, les Germanophones peuvent avoir des regrets. Favorite, La Gantoise a logiquement poussé en première période mais c'est bien Eupen qui a trouvé le but d'ouverture en fin de mi-temps. Un centre de Tirpan au premier poteau a trouvé Koné qui a trompé Kalinic d'une jolie talonnade (44e). La Gantoise ne s'est pas découragée et a continué de pousser en deuxième mi-temps. Bien regroupé, Eupen a joué la carte du contre et a manqué par deux fois de doubler la mise.

Suite à l'exclusion de Koné, les mécanismes défensifs des Pandas se sont fragilisés et un but de Janga dans les dernières minutes est venu gâcher le travail des Eupenois.

Au classement, La Gantoise est 4e avec 40 points alors qu'Eupen est 15e avec 21 points.

Dans l'autre match qui commençait à 20h, Courtrai s'est quant à lui imposé 0-2 face à Saint-Trond grâce à un doublé de Jérémy Perbet (22e et 60e), à chaque fois bien assisté par Idir Ouali. Les Courtraisiens profitent de la situation pour revenir dans la course aux playoffs 1. L'équipe de Glen De Boeck est provisoirement septième avec 33 points mais est à égalité de points avec Waasland-Beveren, 6e, le Standard (8e) et Saint-Trond (9e).