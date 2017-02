Eupen s'impose dans les dernières secondes à La Gantoise et entrevoit le maintien

La Gantoise, en lutte pour le top 6, se devait de prendre trois points contre Eupen pour éviter la mauvaise opération comptable de la soirée. Mais dès la 1ère minute, c'est Eupen qui s'est illustré avec une tentative de Luis Garcia. Sur coup franc, le meneur de jeu espagnol a vu sa frappe passer à quelques centimètres du poteau (30e). Hendrik van Crombrugge a maintenu les 'Pandas' dans le match, sauvant une tête de Kalifa Coulibaly sur sa ligne (31e).

Au retour des vestiaires, l'équipe de Jordi Condom aurait pu ouvrir le score sur un nouveau coup franc de Garcia qui a heurté la transversale (54e). Les 'Buffalos' de Hein Vanhaezebrouck ont ensuite poussé. D'abord sur corner via Samuel Gigot et Moses Simon (74e), puis via Danijel Milicevic (77e), Coulibaly (78e) et Nana Asare (84e). Mais les Gantois se sont heurtés à un Hendrik van Crombrugge des grands soirs. Toujours dangereux en contre via Cases et Jeffren, les germanophones vont finalement décrocher la victoire à la 90e+6. Sur une passe en profondeur, Kalinic est passé à côté du ballon, permettant à Henry Onyekuru de marquer dans le but vide (0-1, 90e+6).

Au classement, La Gantoise, 8e avec 40 points, fait la mauvaise opération de la soirée en vue de l'accession aux play-offs 1. L'AS Eupen est 13e avec 24 unités, soit 6 de plus que Mouscron 16e, et voit la zone rouge s'éloigner.