Eupen n'emmène pas Mbaye Leye en stage

Hendrik Van Crombrugge a défendu le but d'Eupen durant la première mi-temps du premier match amical, à Sprimont. Le portier espère être transféré dans un club de plus grand standing mais le week-end dernier, le club n'avait encore reçu aucune offre officielle, d'après son porte-parole, Michael Reul.

On avait appris qu'un club italien de première division avait offert 1,5 million mais qu'Eupen avait jugé la somme insuffisante. Van Crombrugge veut franchir un nouveau palier dans sa carrière et Eupen a toujours dit qu'il ne s'y opposerait pas, si l'offre était suffisante. D'ici là, le club part du principe que Van Crombrugge entamera la saison, même si ça peut changer très vite.

Mbaye Leye, le meilleur réalisateur d'Eupen avec neuf buts la saison passée, a également joué contre Sprimont. Il est toujours sous contrat mais peu d'observateurs pensent qu'il va rester à Eupen. Vendredi, le club a d'ailleurs annoncé que Leye et le médian gauche Nils Schouterden n'étaient pas du stage à Bitburg, en Allemagne.

"C'est l'entraîneur qui a pris cette décision", explique Michael Reul, sans vouloir confirmer que ça marque la fin du séjour de Leye à Eupen. "L'année passée, Silas Gnaka n'a pas non plus participé au stage, ce qui ne l'a pas empêché de jouer une série de matches."

Ce mercredi, Claude Makélélé devrait fournir davantage d'explications durant sa conférence de presse à Bitburg.

Le week-end dernier, Eupen avait déjà huit nouveaux joueurs. On n'y trouve aucun talent de l'Aspire Académie et on n'en attend aucun cet été. "Pour le moment, nous n'y détectons pas de joueurs qui ont le profil recherché", déclare le directeur général, Christoph Henkel, qui s'attend toutefois à ce qu'une série de jeunes talents de Doha débarquent à Eupen pendant le mercato hivernal.

Par Geert Foutré