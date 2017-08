"Eupen, j'ai cru que c'était une blague"

Éclaircie sur les Cantons de l'Est. L'averse délaisse Eupen, le Kehrweg se désemplit de ses Académiciens et Moussa Diallo débarque comme une accalmie. Tout de noir vêtu, il affiche vite un grand sourire. Le natif de Dakar a de quoi. Début juillet, il signe son premier contrat pro chez les Pandas (plus un an en option) et plante cinq banderilles en prépa, dont un triplé en une mi-temps contre les U23 de Cologne.

