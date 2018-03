Eupen et Malines bénéficieront de l'arbitrage vidéo pour la 30e journée de Pro League

L'arbitrage vidéo était déjà prévu pour le dernier match de Malines face à Waasland-Beveren. Devant l'importance de ces deux rencontres, la Pro League a également choisi d'en faire usage lors du match Eupen-Mouscron, qui se tiendra simultanément.

La Pro League voulait déjà autoriser le VAR ce samedi pour ces deux équipes lorsque les huit matches auront lieu simultanément, mais ce n'était pas faisable car il n'existe pas encore assez de systèmes fonctionnels et l'un d'entre eux était déjà prévu pour le duel entre Zulte Waregem et Anderlecht. Chaque équipe a le droit de bénéficier de l'arbitrage vidéo trois fois à domicile et trois fois à l'extérieur. De ce fait, Eupen et Mouscron seront les seules équipes à avoir bénéficié de l'arbitrage vidéo sept fois à la place de six lors de la saison régulière.

Eupenois et Malinois sont à égalité de points (24) à deux matches de la fin de la phase classique, rendant la fin de championnat particulièrement cruciale pour le maintien. Les troupes de Claude Makelele devancent Malines uniquement à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués.