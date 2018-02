Eupen bat Lokeren dans la douleur et cède la lanterne rouge à Malines

Les Pandas sont mal rentrés dans la rencontre, encaissant rapidement un but de Guus Hupperts (0-1, 7e). Mais la phalange de Claude Makelele est rentrée au vestiaire avec une avance d'un but grâce à des réalisations de Florian Raspentino (1-1, 24e) et d'Eric Ocansey (2-1, 37e). Lokeren est ensuite revenu dans la partie via Cevallos (2-2, 54e). Les choses semblaient mal engagées quand Silas Gnaka a été expulsé pour une deuxième carte jaune à la 78e mais c'était sans compter sur le capitaine des Eupenois. En effet, Luis Garcia a marqué le but victorieux, voyant son coup franc lointain finir sa course dans les filets sans que personne ne dévie le cuir (3-2, 80e).

Avec cette victoire, la KAS revient à hauteur des Malinois, auteurs d'un partage contre Charleroi plus tôt dans la soirée (1-1). Les deux clubs comptent 24 unités mais les Pandas sont quinzièmes à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués. Lokeren est quatorzième avec 28 points.

Dans l'autre match de la soirée, le KV Ostende s'est imposé devant Saint-Trond (2-0). Le fait principal de cette rencontre n'était pas d'ordre sportif. En effet, c'était la dernière fois que Marc Coucke prenait place dans les gradins de la Versluys Arena en tant que président du KVO avant de prendre la direction d'Anderlecht. Dimanche, Coucke devrait être présent au Stade Constant Vanden Stock pour la réception de Mouscron.

Les 'Kustboys' auront donc offert une dernière victoire à leur homme fort. La phalange d'Adnan Custovic a pu compter sur un doublé de son défenseur serbe Aleksandr Bjelica (9e et 36e) pour l'emporter. Le KVO remonte à la 11e place (33 pts) alors que les Canaris sont 10e (36 pts).