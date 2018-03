Eto'o : "Carcela me fait penser à Messi"

Transféré à l'Anzhi Makhachkala en 2011, Mehdi Carcela passera deux ans en Russie. Le temps de faire une rencontre majeure : Samuel Eto'o. "Il a beaucoup compté dans ma vie, c'est peut-être même la personne la plus importante de ma carrière. J'ai toujours eu du mal à trouver la confiance dans mon jeu, à pouvoir me mettre en évidence sans craindre de faire de l'ombre aux autres. Samuel a contribué à m'aider à faire moins de cadeaux, à assumer mon talent, à me poser moins de questions. Il est comme un grand frère. Il me donne énormément de conseils. Quand on voit sa carrière, on ne peut que l'écouter et se taire. Et pourtant des équipiers, je n'en ai pas écouté beaucoup (il rit)."

La légende du foot camerounais tombe elle aussi sous le charme du talentueux international marocain. Et pourtant du talent, il en a croisé. Au bout du fil, Eto'o raconte : "Mehdi a beaucoup, beaucoup de qualités. J'ai joué avec de nombreux grands footballeurs et il dispose du potentiel pour en faire partie. En un contre un, il est quasiment imprenable, il me fait penser à Lionel Messi. Il a cette même facilité pour éliminer un joueur."

Par Thomas Bricmont

