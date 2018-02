" En stage, l'ennemi numéro un, c'est la routine "

"Je suis content que le championnat ait repris et c'est un euphémisme. Le stage hivernal, c'est une plaie. Nous sommes surchargés d'entraînements, il n'est pas rare qu'il y en ait trois par jour. Ce n'est pas normal. Pendant une semaine, on est crevé, on a mal partout et on rentre en Belgique blessé. Voyez le nombre de joueurs absents au cours des derniers jours. Tout cela parce que la charge de travail est mal répartie.

...