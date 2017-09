Dury n'est pas déçu de ses joueurs malgré la défaite en Europa League

"Nous avons bien commencé le match, avec la bonne attitude", a estimé Dury. "Mais nous n'avons pas marqué les premiers, malheureusement, et avons concédé un auto-goal regrettable. Le 0-3 au repos était douloureux, mais je suis fier de la réaction de mes joueurs après la pause. Nous avons mérité le but du 1-3, même si nous avons trop vite encaissé le quatrième but."

Malgré la lourde défaite, je ne suis pas déçu de mon équipe", a ajouté Dury. "Je n'ai pas trouvé que tout était mauvais. N'oublie pas que Nice est une équipe du top, qui joue d'une manière que nous ne rencontrons pas dans le championnat belge. J'espère que mes joueurs ne vont pas trop s'attarder sur ce 1-5, car ce n'est pas nécessaire. Nous devons tirer les leçons de cette défaite et nous préparer pour le match de dimanche contre Mouscron."

Zulte Waregem n'a pas fait le poids face à Nice

Francky Dury voulait une équipe entreprenante devant ces supporters et n'a pas été déçu dans le premier quart d'heure de la rencontre avec plusieurs belles offensives de la part de ses joueurs. Le gardien niçois Cardinale devait même s'interposer brillamment à deux reprises pour éviter un but de Peter Olayinka (9e).

Nice s'est ensuite réveillé et a montré la différence de niveau qui existe entre les deux équipes. Très efficaces, les 'Aiglons' ouvraient le score grâce à Alassane Plea dont la frappe déviée par Heylen mettait Leali hors de cause (16e).

L'attaquant français récidivait dans la foulée en se trouvant à la réception d'un centre de Lees-Melou (20e). Kaya avait tout de suite l'occasion d'interrompre l'hémorragie mais manquait le but du 1-2 en plaçant son tir ras-de-terre à côté (23e). Le black-out défensif des Flandriens se poursuivait quelques minutes plus tard lorsque Dante expédiait au fond des filets un ballon errant dans le rectangle suite à un corner niçois (28e).

En menant 0-3 à la pause, les troupes de Lucien Favre étaient bien payées avec quelques épisodes chanceux à leur avantage. Malgré ce score démoralisant, Zulte n'en démordait pas et réduisait l'écart au retour des vestiaires. Olayinka recevait une balle en profondeur et butait sur Cardinale dont la sortie imparfaite laisser filtrer le ballon vers le petit rectangle où Leya Iseka se jetait pour faire 1-3 (46e). Revigoré, le Essevee se battait sur tous les ballons et affichait son tempérament offensif mais était vite calmé par les buts en contre d'Allan Saint-Maximin (69e) et Mario Balotelli (74e) qui alourdissaient le score.

Le prochain rendez-vous de Zulte Waregem dans ce groupe K est fixé pour le 28 septembre à Rome face à la Lazio (19h).