Dries Mertens pense qu'il peut encore progresser

Mertens n'a pas pris part au deuxième entraînement des Diables Rouges. Il est resté à l'intérieur, suivant un programme individuel.

Deuxième meilleur buteur du dernier championnat italien, Mertens est reparti sur les mêmes bases cette saison. "Je suis très heureux de continuer à marquer, mais je pense que ça dépend de la manière de jouer et de la tactique de l'équipe."

Depuis l'an passé, le Diable Rouge évolue à la pointe de l'attaque napolitaine. "Nous avons continué à croire en ce projet. L'an passé, j'ai joué trente ou quarante matches comme attaquant, c'est un avantage. J'ai changé comme joueur. Je suis devenu important, je le sens et je veux continuer à l'être. Je pense que je suis devenu plus fort et que j'ai encore de la marge", a expliqué Mertens.

Son repositionnement dans l'axe était la conséquence de la grave blessure subie par Arkadiusz Milik. Victime d'une rupture partielle des ligaments croisés du genou gauche la saison dernière, le Polonais vient de se blesser à l'autre genou. "C'est difficile pour lui, surtout mentalement. Il a travaillé dur pour revenir", a regretté Mertens

Romelu Lukaku étant incertain, Mertens, d'habitude placé sur les ailes en équipe nationale, pourrait le remplacer à la pointe de l'attaque des Diables Rouges. "Oui, je pourrais jouer là, mais il y a d'autres gars dans l'équipe qui peuvent le faire. Je jouerai là où le coach me mettra".

Son entraîneur à Naples, Maurizio Sarri, a indiqué espérer qu'il sera ménagé avec les Diables. "C'est une période très intense, avec des rencontres tous les trois jours, c'est pourquoi le coach est inquiet, d'autant qu'on a des blessés dans l'équipe, mais j'ai travaillé dur pour être ici et je suis concentré sur l'équipe nationale. Je ne me sens pas trop fatigué car j'ai été sur le banc à d'autres moments (rire). Je me sens bien, je veux en profiter et je suis prêt pour ces rencontres."

Son magnifique but contre la Lazio lui a valu des comparaisons avec Diego Maradona, auteur d'une réalisation pratiquement identique contre cette même Lazio. "La comparaison avec Maradona est amusante et chouette, mais je reste les pieds sur terre. J'essaye de profiter de ce moment et j'espère que cela va durer aussi longtemps que possible."

Naples occupe la première place de la Serie A avec le maximum de points. "Nous savons que nous pouvons réaliser de belles choses, mais il reste beaucoup de rencontres, ce sera difficile. Nous devons rêver et espérer que le titre arrive", a conclu Mertens.

