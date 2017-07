Docteur Aristide, Mister Bancé

La Belgique se souvient surtout de ses mèches blondes et de son court passage réussi à Lokeren. Mais l'homme est bien plus complet et complexe, lui qui constitue une sorte de personnage bipolaire capable de se battre avec une jeune maman ou de parcourir l'Afrique pour remercier une protectrice de sa jeunesse.